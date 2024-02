Erdoğan: KYB, PKK'ye kol kanat germeye devam ediyor

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KYB yönetimi defalarca uyarmamıza rağmen terör örgütü PKK, YPG ve PYD’ye kol kanat germeye maalesef devam ediyor.” dedi.

Mısır'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye’ye dönene Erdoğan, dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayıp gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PKK ile mücadelede Erbil ile olumlu adımlar attıklarını belirten Erdoğan, “Fakat Süleymaniye, yani KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği) yönetimi defalarca uyarmamıza rağmen terör örgütü PKK, YPG ve PYD’ye kol kanat germeye maalesef devam ediyor.” diye konuştu.

Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterdiklerini dile getiren Erdoğan, “Dürüstlük ve mertlikten taviz vermedikten sonra, özellikle sınırlarımızın dibinde bir teröristan kurulmasına müsaade edilmedikten sonra, biz bu bölgede her türlü adımı komşularımızla beraber atarız.” açıklamasını yaptı.

Süleymaniye’yi defalarca uyardıklarını belirten Erdoğan, “Süleymaniye’nin bu olumsuz yaklaşımı ile ilgili defalarca uyarılar yaptık. 'Burada yeni yeni, farklı bazı oluşumlar görüyoruz, bunlara fırsat vermeyin, yoksa yalnız kalırsınız.' dedik. Zira Süleymaniye her an her zaman elimizin üzerinde olduğu, soydaşlarımızın bulunduğu bir yer.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Türkiye dosta dosttur. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, MİT Başkanımız İbrahim Kalın arka arkaya seri bir şekilde Irak’a ziyaret gerçekleştirdiler. Bu ziyaretler Irak'taki bu olumsuz gelişmelerin oluşturduğu havayı yumuşattı ve Türkiye-Irak arasında gerek merkezi yönetim gerekse Kuzey Irak'la ilgili adımların atılması noktasında güzel gelişmeler oldu. Dürüstlük ve mertlikten taviz vermedikten sonra, özellikle sınırlarımızın dibinde bir teröristan kurulmasına müsaade edilmedikten sonra, biz bu bölgede her türlü adımı komşularımızla beraber atarız. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında bizim göstereceğimiz saygıyı kimse göstermez. Süleymaniye’nin bu olumsuz yaklaşımı ile ilgili defalarca uyarılar yaptık. 'Burada yeni yeni, farklı bazı oluşumlar görüyoruz, bunlara fırsat vermeyin, yoksa yalnız kalırsınız.' dedik. Zira Süleymaniye her an her zaman elimizin üzerinde olduğu, soydaşlarımızın bulunduğu bir yer. Erbil yönetimiyle terörle mücadele konusunda yakaladığımız ivme olumlu bir istikamette ilerliyor. Fakat Süleymaniye, yani KYB yönetimi defalarca uyarmamıza rağmen terör örgütü PKK, YPG, PYD’ye kol kanat germeye maalesef devam ediyor. Şimdi yaptığımız görüşmede biz bu konuyu da gündeme getirdik ve uyarımızı yaptık. Kimse bizden farklı bir duruş beklemesin, gereken tepkiyi veririz. Bu meseleyi es geçemeyiz. Elimizden gelen adımları atıyoruz, atacağız. Birçok konuya tahammülümüz olabilir ancak konu bekamız ve milli güvenliğimiz ise müsamaha kapılarını sonuna kadar kapatır, gereği neyse yaparız. Amaç bize düşmanlık beslemek ise ona da verecek tepkimiz, alacağımız tedbirler vardır, daha sıkı adımlar atmaktan da çekinmeyiz.”

Süleymaniye'de ne olmuştu

Eski Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, geçtiğimiz nisan ayında, Türk hava sahasının, Süleymaniye Uluslararası Havalimanını iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatıldığını açıklamıştı.

"Söz konusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.” diyen Bilgiç, “İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir." ifadesini kullanmıştı.

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, daha önce K24’e yaptığı açıklamada, Türkiye Hükümetinin, Süleymaniye uçuşlarını askıya alma kararını 3 Ocak 2024’e kadar uzattığını söylemişti.

Türkiye en son 23 Aralık 2023'te duyurduğu kararla, Süleymaniye Uluslararası Havalimanına yönelik uçak seferlerini askıya alma süresini 22 Haziran 2024 tarihine kadar uzattı.