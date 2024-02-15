Putin ABD seçimleri için tercihini açıkladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski ABD Başkanı Donald Trump yerine ABD Başkanı Joe Biden’ı tercih etti.

Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde ABD medyasına röportaj vermesinin ardından bu kez Rus medyasına konuştu.

Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerine değinen Putin, eski ABD Başkanı Donald Trump yerine ABD Başkanı Joe Biden’ı tercih ettiğini belirtti.

Biden liderliğinin Rusya için daha iyi olacağını belirten Putin, “Daha tecrübeli biri ve öngörülebilir. Eskilerin politikacısı.” dedi.

Biden’ın yaşı ve sağlığına ilişkin soruları yanıtlamayan Vladimir Putin, Biden ile 2021 yılında gerçekleştirdikleri son görüşmede “tuhaf” bir şey fark etmediğini söyledi. “

“Üç yıl önce insanların Biden’ın yetersiz olduğunu söylemesine rağmen ben bir şey fark etmedim.” diyen Putin, “Evet sürekli kağıtlara bakıp durdu. Ama dürüst olmak gerekirse ben de aynı şeyi yapıyorum. Yani ortada tuhaf bir şey yoktu.” ifadesini kullandı.

Putin, Rusya’nın, ABD halkının güvenini kazanan ve başkanlığı kazanan herkesle çalışacağını akatardı

ABD’li gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı röportaja da değinene Rus lider, soruların “yeterince keskin” olmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.

Putin, ilk kez 2016 yılında ABD Başkanlığına aday olan Trump için “parlak ve yetenekli biri” ifadelerini kullanmıştı. Biden ise, uzun yıllardır Putin'i sert bir şekilde eleştiriyor ve Ukrayna'ya saldırılarını başlatan Putin’i “katil” olarak tanımlamıştı.