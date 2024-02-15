Maramara Denizinde batmıştı: Batık geminin enkazına ulaşıldı

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Marmara Denizinde İmralı adasının güney batısında batan gemide bulunan 6 mürettebat için kurtarma çalışmaları devam ederken, geminin enkazına ulaşıldığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Marmara Denizinin İmralı adasının güney batısında 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A kuru yük gemisini arama faaliyetlerinde enkaz görüntüsüne ulaşıldı.

Deniz Kuvvetlerine bağlı sonar kabiliyetli gemi tarafından 51 metrede geminin enkaz görüntüsüne ulaşıldığı belirtilen açıklamada, “Söz konusu enkaz görüntüsünün gemiye ait olup olmadığının teyidi için dalış planlaması yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Balıkesir'in ada olan ilçesi Marmara dan ayrılan kum yüklü olduğu tahmin edilen ve içinde 6 mürettebatı olan gemi, İmralı adasının batı yakasında "batıyorum" sinyali vermişti.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya’da kriz merkezi oluşturduklarını, çalışmalarını yakından takip etiklerini söylemişti.

Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor." demişti.

AA'da yer alan habere göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedilmişti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Marmara Denizi'nde su alan kargo gemisi için kurtarma çalışmalarının başladığını duyurmuştu.