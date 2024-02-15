Politika

Rafideyn Forumu, Kurdistan24 sponsorluğunda gerçekleşecek

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Rafideyn Forumu, Kurdistan24 sponsorluğunda gerçekleşecek
Rafideyn Forumu, Kurdistan24 sponsorluğunda gerçekleşecek
Irak Rafideyn Forumu Kurdistan24 Irak

HABER MERKEZİ

El-Rafideyn Diyalog Forumu, önümüzdeki ayın başında gerçekleşecek olan etkinliğin medya sponsoru olarak Kurdistan24’ü seçti.    

Kurdistan24 TV yönetimi ile El Rafideyn Diyalog Forumu arasında imzalanan anlaşmaya göre önümüzdeki ayın başında düzenlenecek olan "İnsanlığın Geleceği.. Krizler ve Değişimler" adlı forumun medya sponsorluğunu Kurdistan24 üstlenecek.

İmzalanan anlaşmaya göre Kurdistan24, 3,4 ve 5 Mart tarihleri arasında sürecek olan forumda çeşitli paneller düzenleyecek, çalışmalar gerçekleştirecek.

5. El-Rafideyn Diyalog Forumu’nun Irak’ın başkenti Bağdat’taki Raşid Otel’de (Royal Tulib) düzenlenmesi planlanıyor.

Rafideyn Forumu, Kurdistan24 sponsorluğunda gerçekleşecek
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