Milli Savunma Bakanı Güler, Yunan ve Litvanyalı mevkidaşlarıyla görüştü

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Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO karargahında Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias ve Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

- Bakan Güler, mevkidaşı Anusauskas’la da görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile de bir araya geldi.

Güler, Brüksel’de Litvanya Savunma Bakanı Anusauskas ile bir araya geldi. Her iki Bakan Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliğinde heyetler arası görüşme gerçekleştirerek savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.