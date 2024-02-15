ABD: İran'dan Husilere gönderilen silahlara el konuldu

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ABD, İran’dan Yemen’deki Husilerin kontrolündeki bölgelere giden bir gemide silahlar ve mühimmatlar ele geçirildiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, sorumluluk sahasında ileri görevde bulunan bir ABD sahil güvenlik gemisi tarafından 28 Ocak’ta Umman Denizindeki bir gemide İran yapımı gelişmiş konvansiyonel silah ve mühimmatların ele geçirildiği bildirildi.

Geminin İran’dan Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere doğru gittiği aktarılan açıklamada, “Sahil güvenlik gemisi, Umman Denizi’nde yerini tespit ettiği mühimmat taşıyan gemiye çıktı. Ekip orta menzilli balistik füze bileşenleri, patlayıcılar, insansız sualtı/yüzey aracı bileşenleri, askeri sınıf iletişim ve ağ ekipmanları, tanksavar güdümlü füze fırlatıcı tertibatları ve diğer askeri bileşenleri içeren 200’den fazla paket buldu.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu tür yardımların doğrudan ya da dolaylı olarak tedarik edilmesinin, satılmasının veya transfer edilmesinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 2216 sayılı kararını ihlal ettiği ifade edildi.