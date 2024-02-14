Başbakan Barzani, Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılmasının ardından Erbil'e döndü

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılmasının ardından temaslarının ardından yurda döndü.

Başbakan Barzani, Dubai'daki havalimanında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yapay Zekadan Sorumlu Devlet Bakanı Ömer bin Sultan El-Ulema tarafından uğurlandı.

Başbakan Mesrur Barzani, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümeti Zirvesi kapsamında, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum ve BAE'nin diğer bazı üst düzey yetkililerinin yanı sıra, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Mesrur ​​Barzani zirvede önemli bir konuşma gerçekleştirmişti. Barzani, konuşmasında Kürt halkının kendi kaderini tayin etme konusunda meşru bir talebi olduğunu ve meşru haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulamıştı.