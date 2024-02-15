Politika

CIA Başkanı Burns’ten İsrail’e "sürpriz" ziyaret: Netanyahu ve Mossad Başkanı ile görüştü

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CIA Başkanı Willian Burns
CIA Başkanı Willian Burns
ortadoğu CIA Başkanı William J Burns İsrail Binyamin Netanyahu Mosssad

HABER MERKEZİ

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Willian Burns'ün, İsrail’e gerçekleştirdiği "sürpriz" ziyaret kapsamında, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Mossad Başkanı David Barnea ile görüştü.

Mısır’ın başkenti Kahire’de dün sona eren İsrail ve Hamas arasında yeni bir ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerin ardından CIA Başkanı Burns, İsrail’e sürpriz bir ziyaret düzenledi.

İsrail basını, Burns’ün İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mossad Başkanı Barnea ile yaptığı görüşmede, esir takası için Hamas'la olası ateşkes anlaşmasını ele aldığını belirtti.

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