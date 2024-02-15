Emma Nicholson: Erbil Ticaret Odası ülkelere başarılı bir örnek

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Birleşik Krallık Başbakanlık Irak Ticaret Elçisi Emma Nicholson, Erbil Ticaret Odasının (ETO) çabalarına ve başarılarına övgüde bulunarak, ETO’nun ülkelere başarılı bir örnek olduğunu söyledi.

Elçi Emma Nicholson, bugün (15 Şubat 2024) Erbil’de düzenlenen basın toplantısında, sermaye ve başarı elde etmenin zorlu ve meşakkatli bir iş olduğunu ancak ETO'nun çalışmalarını başarıyla yürüterek diğer ülkelere örnek haline geldiğini kaydetti.

Kürdistan Bölgesi iş adamlarının sadece bölge için değil, birçok farklı ülke ve millet için başarı örneği olduğuna dikkat çeken Nicholson, “Çok başarılı bir ekipsiniz, tüm işlerinizi başarılı bir şekilde yapıyorsunuz. Sizler, sadece Kürdistan'ın değil, birçok ülkeye örnek olan başarılı insanlarsınız.” dedi.