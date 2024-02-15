Politika

BM: Gazze’deki sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi

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UNRWA
UNRWA
ortadoğu UNRWA Gazze Şeridi sağlık tesisleri

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze’deki sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendiğini açıkladı.

UNRWA, sosyal medya platformu X hesabından İsrail saldırılarının Gazze Şeridi’nde neden olduğu yıkıma ait yeni görüntüler paylaşarak, “Sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Şok edici görüntüler, sağlık merkezimiz de dahil olmak üzere Gazze kentinde hayal edilemez yıkımı gösteriyor. Evler, hastaneler ve okullar da dahil olmak üzere sivil altyapının yüzden 70'inde fazlası yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi. Hiçbir yer güvenli değil.” denildi.

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