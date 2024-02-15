Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı’na katılacak
HABER MERKEZİ
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, 18-20 Şubat'ta düzenlenecek 60. Münih Güvenlik Konferansı’na (MSC) katılacağı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Fidan, 16-18 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 60. Münih Güvenlik Konferansı’na iştirak edecek.
Sayın Bakanımız Konferans vesilesiyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir” denildi.
Hakan Fidan'nin, konferans kapsamında ülke liderleriyle ve üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceğine işaret edildi.
Sayın Bakanımızın 60. Münih Güvenlik Konferansına Katılımı Hk. https://t.co/8tCQUTJUNp pic.twitter.com/rPICc5qCvf— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 15, 2024