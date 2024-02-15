Politika

Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı’na katılacak

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
türkiye hakan fidan Türkiye 60 Münih Güvenlik Konferansı

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, 18-20 Şubat'ta düzenlenecek 60. Münih Güvenlik Konferansı’na (MSC) katılacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Fidan, 16-18 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 60. Münih Güvenlik Konferansı’na iştirak edecek.

Sayın Bakanımız Konferans vesilesiyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir” denildi.

Hakan Fidan'nin, konferans kapsamında ülke liderleriyle ve üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceğine işaret edildi.

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