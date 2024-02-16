Ekonomi

İngiltere Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi ile ticari ilişkilerimizi daha güçlendireceğiz

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İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu James Goldman
İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu James Goldman
kürdistan James Goldman İngiltere Kürdistan Bölgesi ticaret

HABER MERKEZİ

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu James Goldman, Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki ticari ilişkilere övgüde bulunarak, bu ilişkilerin güçlendirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Başkonsolos Goldman, 15 Şubat 2024 Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Başkonsolosluğumuz İngiltere ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticari ilişkileri ve koordinasyonu destekleme konusunda oldukça istekli. İki ülke arasında ticaret, yatırım ve ithalat olmak üzere çok geniş çaplı ilişkiler bulunmakta." ifadelerini kullandı.

Goldman açıklamasının devamında, "Buradaki görevimin ilk haftasında, Birleşik Krallık Uluslararası Üniversitesi'ni ziyaret ettim. Bu burada yapılan yatırım projelerinden sadece bir örnek. Geçen hafta birkaç iş adamıyla buluştum ve işleriyle ilgili konuştum. İş ilişkimizi daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

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