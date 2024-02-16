Politika

Biden ve Netanyahu telefonda İsrail'in Refah'a yönelik olası saldırısını görüştü

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden
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HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in, Refah kentine yönelik olası saldırısını görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre,Biden, Netanyahu ile 40 dakikalık telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili, rehine takasına ilişkin müzakereleri ele alırken, Biden, İsrail'in, Refah kentine sivillerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulanabilir bir plan olmaksızın saldırmaması gerektiğini vurguladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" adı altında kapsamlı saldırı düzenlemişti. Verilere göre saldırılarda 1400’den fazla İsrailli öldürülmüştü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 14 Şubat’ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı sayısının 28 bin 576’ya, yaralı sayısının da 68 bin 291’e yükseldiğini bildirmişti.

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