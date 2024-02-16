Cevdet Yılmaz: Erbil-Diyarbakır uçak seferleri yeniden başlayacak

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erbil-Diyarbakır arasındaki uçak seferlerinin yakın zamanda yeniden başlayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugün (16 Şubat 2024) Diyarbakır'da düzenlediği basın toplantısında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile yaptıkları görüşmenin ardından Diyarbakır-Erbil arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlatılmasına karar verdiklerini söyledi.

Erbil Uluslararası Havalimanı ile Diyarbakır Havalimanı arasındaki uçuşlar, Covid-19 salgını nedeniyle askıya alınmıştı.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Mevlüt Yakut, 15 Aralık 2023'te Kurdisatn24'e yaptığı açıklamada, Ankara ile Erbil arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu belirterek, ikili ilişkileri her alanda geliştirmek istedikleri vurgulamıştı.