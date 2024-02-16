Bakan Şimşek: Türkiye, Suudi Arabistan'ın turizm hedeflerine yardımcı olabilir

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin Suudi Arabistan'ın turizm hedeflerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olabileceğini söyledi.

Bakan Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin inşaat sektöründe çok muazzam birikimi olduğuna işaret eden Şimşek. “Türkiye, Suudi Arabistan'ın turizm hedeflerine yardımcı olabilir. Çünkü bizim mevsimler örtüşmüyor; onların turizm mevsimi kış, bizimki genelde yaz ve sonbahardır. Oradaki tesislerin yapılmasına, tesislerinin işletmesine katkıda bulunabiliriz. Oraya tur operatörlerimiz ile turist götürmeye de katkıda bulunabiliriz." dedi.

Türkiye ile Suudi Arabistan'ın türizm alanında iş birliği yapmasının iki ülkenin de menfaatine olduğunu belirten Bakan Şimşek, “Tur operatörlerimiz yazın buraya nasıl turist getiriyorlarsa, para kazanarak, oraya da turist götürebilirler. Biz artık turizmde dünyada ilk 5'teyiz. Yani 2022'de turist sayısında 4. sıradaydık. Bizim 2023 rakamlarımız belli. Dünya rakamları belli olunca belki muhtemelen yine 3. veya 4. sırada olabiliriz. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda çok ciddi birikimi var." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının hizmet ihracatını büyütmek olduğunu belirten Bakan Şimşek, "100 milyar doların üzerine ulaştık. Şimdi bunu daha da büyütmek istiyoruz. Hizmet ihracatına Maliye olarak çok güçlü destek veriyoruz. Yüzde 80 matrah indirimi sağladık. Yani diyelim ki; Türkiye'den siz herhangi bir ülkeye belli alanlarda hizmet ihracatında bulunursanız fiilen ödeyeceğiniz vergi çok çok düşük düzeyde olacak. Yüzde 80 oranlı bir matrah indirimi var, o da önemli." diye konuştu.