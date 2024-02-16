Gazze’de can kaybı 28 bin 775’e çıktı

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 28 bin 775’e çıktığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'nde 133 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 10 saldırıda 112 kişinin daha öldürüldüğü, 157 kişinin de yaraladığı belirtildi.

Çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen kişilerin sayısının 28 bin 775'e, yaralı sayısının da 68 bin 552'ye yükseldiği aktarıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" adı altında kapsamlı saldırı düzenlemişti. Verilere göre saldırılarda 1400’den fazla İsrailli öldürülmüştü.