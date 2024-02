Neçirvan Barzani, Münih'te Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Başkan Neçirvan Barzani, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, “Yunanistan Başbakanı (Kiryakos Miçotakis) ile verimli bir görüşme gerçekleştirdim.” ifadesini kullandı.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın Yunanistan ile iş birliğinin geliştirilmesinin ele alındığı belirtildi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Neçirvan Barzani'nin, MSC’ye katılmak üzere 15 Şubat 2024 Perşembe günü öğleden sonra Almanya'ya gittiği bildirildi.

I had a productive meeting with Greek Prime Minister @kmitsotakis at the #MSC2024 today.



Our discussions centered on enhancing KR and Iraq’s cooperation with Greece and promoting security and stability in the broader region. pic.twitter.com/aSWjmG8GrA