Politika

Neçirvan Barzani, Münih'te Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani
kürdistan Neçirvan Barzani Kiryakos Miçotakis yunanistan Kürdistan Bölgesi 60 Münih Güvenlik Konferansı

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Başkan Neçirvan Barzani, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, “Yunanistan Başbakanı (Kiryakos Miçotakis) ile verimli bir görüşme gerçekleştirdim.” ifadesini kullandı.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın Yunanistan ile iş birliğinin geliştirilmesinin ele alındığı belirtildi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Neçirvan Barzani'nin, MSC’ye katılmak üzere 15 Şubat 2024 Perşembe günü öğleden sonra Almanya'ya gittiği bildirildi.

Neçirvan Barzani, Münih'te Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
Neçirvan Barzani, Münih'te Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

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