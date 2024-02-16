Sudani: Uluslararası koalisyondan Irak'taki misyonuna son vermesini talep ettik

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, uluslararası koalisyondan Irak'taki misyonuna son vermesini istediklerini söyledi.

Irak Başbakanı Sudani, Hollanda'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında iş adamları ve 40 Hollandalı şirketin temsilcilerinin katıldığı bir seminerde, uluslararası koalisyondan Irak'taki misyonuna son vermesini talep ettiklerini bildirdi.

Federal hükümetin önceliğinin Irak ekonomisinde reform yapmak olduğunu belirten Muhammed Şiya Sudani, “Ülkenin gelir kaynağını çeşitlendirmek istiyoruz.” dedi.

Irak ile Hollanda arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinen Sudani, “Irak, yıllık 70 milyar dolar değerinde mal ithalatı yapıyor, Hollanda ile yıllık ticaret hacmimiz yaklaşık 500 milyon dolar değerindedir.” ifadesini kullandı.

Başbakan Sudani, Irak'ın, Büyük Faw Limanını Avrupa'ya Türkiye üzerinden Rotterdam limanına bağlayacak büyük bir kalkınma projesini onayladığını da kaydetti.