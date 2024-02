Neçirvan Barzani Münih'te Antonio Guterres ile görüştü

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 60. Münih Güvenlik Konferansı’nın ilk gününde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Neçirvan Barzani’nin, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bugün (16 Şubat 2024) BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldiği belirtildi.

Irak ve bölgedeki güvenlik ve siyasi durumların yanı sıra, barış ve istikrara yönelik tehditlerin ele alındığı görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin istikrarının tüm bölge için önemli olduğu, Irak'ın güvenliği ve egemenliğinin korunması ve bölgedeki çatışmalara dahil olmasına izin verilmemesi, herkesin, durumun sakinleşmesine ve istikrarın korunmasına yardımcı olması gerektiği vurgulandı.

Neçirvan Barzani, BM'nin varlığı ve rolüne övgüde bulunarak, BM’ye Irak'taki çalışmaları ve faaliyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Guterres ise Başkan Neçirvan Barzani'yi Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi süreçteki olumlu rolünden dolayı tebrik etti.

Erbil-Bağdat müzakerelerindeki son gelişmeler, Kürdistan Bölgesi'ndeki durum ve parlamento seçimi, Gazze'de ve bölgedeki genel durum da görüşmede ele alınan konular arasında yer aldı.

It’s always a pleasure to reconnect with my friend, Secretary-General @antonioguterres. We emphasized the vital role of the @UN in restoring international peace and security.



I expressed gratitude to the Secretary-General for the continued support the U.N. has provided to Iraq… pic.twitter.com/KtGBa5qNLK