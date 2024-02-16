Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: Yıllık beklenti yüzde 37,8’e geriledi
HABER MERKEZİ
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin yüzde 37,8’e gerilediğni belirtti.
Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X hesabından yıllık enflasyon beklentilerine dair paylaşımda bulundu.
Şimşek mesajında, “Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8’e geriledi. Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.
Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8’e geriledi.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 16, 2024
Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı.
Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor. pic.twitter.com/dXTAUnpqlx