Ekonomi

Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: Yıllık beklenti yüzde 37,8’e geriledi

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türkiye Enflasyon mehmet şimşek Ekonomi Türkiye

HABER MERKEZİ

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin yüzde 37,8’e gerilediğni belirtti.

Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X hesabından yıllık enflasyon beklentilerine dair paylaşımda bulundu.

Şimşek mesajında, “Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8’e geriledi. Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

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