Yaşam

Rus muhalif lider, tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitirdi

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Alexei Navalny
Alexei Navalny
avrupa Alexei Navalny Rusya muhalif lider

HABER MERKEZİ

Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN), 47 yaşındaki Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin tutuklu bulunduğu Yamal Yarımadası’ndaki cezaevinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Navalny’nin ölümüyle ilgili yapılan açıklamada, “3 No'lu cezaevinde hükümlü Aleksey Navalny, 16 Şubat'ta yürüyüş yaptıktan sonra kendini kötü hissetti ve bilincini kaybetti. Kurumun sağlık çalışanları hızlıca geldi ve ambulans çağrıldı. Navalny, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acil servis doktorları Navalny’nin ölümünü raporladı. Ölüm nedeni tespit edilmeye çalışılıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Navalny’nin ölüm haberinin ardından Kremlin’den yapılan açıklamada, “Özel talimat vermeye gerek yok, Rusya Federal Cezaevi Servisi gerekli incelemeleri yapıyor” denildi.

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