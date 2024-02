Neçirvan Barzani, Katar Başbakanı ile Münih’te bir araya geldi

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 60. Münih Güvenlik Konferansı’nın ilk gününde, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim es-Sani ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Neçirvan Barzani’nin, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bugün (16 Şubat 2024) Katar Başbakanı es-Sani ile görüştüğü belirtildi.

Barış ve istikrarın korunması için bölge ülkeleri arasında ortak iş birliğinin öneminin vurgulandığı görüşmede, bölgedeki son güvenlik gelişmeleri, Gazze'deki savaş, Orta Doğu'daki gerilim hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Katar'ın terör tehdidi ve güvenlik sorunlarıyla mücadelde Irak ve Kürdistan Bölgesi ile iş birliği yapmasının yanı sıra, ortak çıkarları ilgilendiren diğer meseleler de ele alındı.

I’m pleased to have met with Qatari Prime Minister and Foreign Minister @MBA_AlThani_ in Munich.



We discussed ways to address the root causes of security challenges in the region for enduring peace and stability. pic.twitter.com/mz0ncQQH2M