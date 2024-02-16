BAKUR- Mardin’de 1. Kitap Fuarı düzenlenecek
HABER MERKEZİ
Mardin'de onlarca yayınevi ve yazarın katılımıyla 1. Kitap Fuarının düzenleneceği duyuruldu.
Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Mezopotamya'nın incisi Mardin'de Artuklu Fuar alanında düzenlenecek kitap fuarına çok sayıda yazar, şair, sunucu, psikolog ve gazeteci katılacak. 70 yayınevinin stant açacağı fuarda, sevilen eserler yer alacak, imza günü ve söyleşi düzenlenecek.” ifadeleri kullanıldı.
19 Şubat'ta açılışı yapılacak, 28 Şubat'a kadar sürecek fuar 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.
Yeni yüzyılda yüzbinlerce kitabı yüzbinlerce okuyucu ile buluşturuyoruz— Mardin Büyükşehir Belediyesi (@MardinBuyukshr) February 13, 2024
Mardin 1. Kitap Fuarı Başlıyor 🔊
100 binlerce Kitap, bir çok yazar, şair, konuşmacı ve sanatçıların yer alacağı Fuarımız “19-28 Şubat” tarihleri arasında gerçekleşecektir.
Tüm halkımız davetlidir.… pic.twitter.com/ITrLNbZBCc