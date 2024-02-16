BAKUR- Mardin’de 1. Kitap Fuarı düzenlenecek

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Mardin'de onlarca yayınevi ve yazarın katılımıyla 1. Kitap Fuarının düzenleneceği duyuruldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Mezopotamya'nın incisi Mardin'de Artuklu Fuar alanında düzenlenecek kitap fuarına çok sayıda yazar, şair, sunucu, psikolog ve gazeteci katılacak. 70 yayınevinin stant açacağı fuarda, sevilen eserler yer alacak, imza günü ve söyleşi düzenlenecek.” ifadeleri kullanıldı.

19 Şubat'ta açılışı yapılacak, 28 Şubat'a kadar sürecek fuar 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.