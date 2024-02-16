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ERZİNCAN-Maden ocağındaki olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Erzincan toprak kayması

HABER MERKEZİ

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında toprak kayması olayına ilişkin gözaltına alınan 8 şüphelinin adliyeye sevk edildi.

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan biri Kanada uyruklu toplam 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne sevk edildi.

13 Şubat 2024 Salı günü Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana gelmiş, 9 işçinin de toprak altında kaldığı bildirilmişti.

Anagold Madencilik ve SSR Mining şirketlerinin faaliyet yürüttüğü bu maden sahası daha önce siyanür sızması iddialarıyla da gündeme gelmişti.

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