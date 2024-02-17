Barzani Yardım Vakfın’dan Germiyan’daki sel mağdurlarına destek

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Barzani Yardım Vakfın, Kelar ve çevre bölgelerde selden etkilenen yüzlerce aileye 5 tır aracılığıyla destek paketleri ulaştırdı.

Barzani Yardım Vakfı bugün, ev eşyaları, neft, soba, yiyecek, içecek ve diğer günlük ihtiyaçlarla dolu 5 tır aracılığıyla; Kelar ve çevre bölgelerde sel felaketinden etkilenen yüzlerce aileye insani yardım ulaştırdı.

Barzani Yardım Vakfı Başkanı Ahmet Musa, basına yaptığı açıklamada, “Başkan Barzani ve Germiyan Bağımsız İdaresi’nin talimatıyla, bölgedeki yaklaşık 300 yardım ulaştıracağız. Bize verilen istatistiklere göre Kelar mahallelerinde yaklaşık 250, Rzgari nahiyesinde ise 50 ailenin yardım ve hizmete ihtiyacı var.” dedi.

Sel mağdurlarına ulaştırılan destek paketlerinin, 5 kişilik bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandığını belirten Musa, pakette kıyafet, yiyecek, soba, ev aletleri, neft ve diğer ihtiyaçların yer aldığını söyledi.

Yardım paketlerini mağdurlara ulaştıracak 5 tırın Erbil’den yola çıktığını kaydeden Musa, "Ekiplerimiz tüm hazırlıklarını yaptı ve yardım malzemelerinin dağıtılacağı aileler belirlendi.” diye konuştu.

Geçtiğimiz 14 Şubat 2024 Çarşamba gününden bu yana Kürdistan Bölgesi'ni şiddetli yağmur dalgası kapladı. Şiddetli yağışlar Kürdistan Bölgesi'nin birçok yerinde su baskınlarına neden oldu.