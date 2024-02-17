Politika

Neçirvan Barzani’den Aliyev’e: Azerbaycan Konsolosluğunun açılması için iş birliğine hazırız

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Neçirvan Barzani ile İlham Aliyev'in 60. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki görüşmesi
Neçirvan Barzani ile İlham Aliyev'in 60. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki görüşmesi
kürdistan Kürdistan Bölgesi Azerbaycan Almanya 60 Münih Güvenlik Konferansı

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nın ikinci gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani’nin 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir araya geldiği Aliyev’i geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’da yapılan seçimlerde bir kez daha cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesiyle tebrik ettiği belirtildi.

Neçirvan Barzani ile İlham Aliyev’in, Azerbaycan ile Irak özellikle de Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişki ve iş birliğinin geliştirilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

İlişkilerin daha da geliştirilmesi adına Azerbaycan'ın Erbil Başkonsolosluğu'nun açılmasına ilişkin prosedürlerinde görüşüldüğü bilgisine yer verilen açıklamaya göre Neçirvan Barzani, Aliyev’e ilişkilerin daha da geliştirilmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Aliyev, Neçirvan Barzani'yi bu yıl Azerbaycan'da düzenlenmesi planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP29) da davet etti.

Neçirvan Barzani ile İlham Aliyev'in 60. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki görüşmesi

 

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