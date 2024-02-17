Politika

Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu

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türkiye Memleket Partisi İstanbul İzmir

HABER MERKEZİ 

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Berk Hacıgüzeller olduğunu bildirdi.

Memleket Partisi'nin aday tanıtım toplantısı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin katılımıyla İstanbul Eyüpsultan'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, İstanbul, İzmir, Uşak, Balıkesir ve İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

Muharrem İnce, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Berk Hacıgüzeller, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Cüneyt Oğuz olarak açıkladı.

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