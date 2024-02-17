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Bakanlar Kurulu binasındaki yangının nedeni belli oldu

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Bakanlar Kurulu binasında su kazanının patlaması nedeniyle yangın çıktı (FOTO: Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü )
Bakanlar Kurulu binasında su kazanının patlaması nedeniyle yangın çıktı (FOTO: Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü )
kürdistan Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu yangın Erbil

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Divanı, Bakanlar Kurulu binasının mutfak kısmında meydana gelen yangının su kazanının patlaması nedeniyle olduğunu bildirdi.

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Divanından bugün yapılan açıklamada, “Dün gece geç saatlerde Bakanlar Kurulu mutfağında su kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.” ifadeleri yer aldı.

Yangının, mutfakta ve binanın bir bölümünde maddi hasara yol açtığı aktarıldı.

Erbil Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre dün gece saat 00.50 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından kontrol altına alındı.

Bakanlar Kurulu binasında su kazanının patlaması nedeniyle yangın çıktı (FOTO: Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü )
Bakanlar Kurulu binasında su kazanının patlaması nedeniyle yangın çıktı (FOTO: Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü )
Bakanlar Kurulu binasında su kazanının patlaması nedeniyle yangın çıktı (FOTO: Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü )
Bakanlar Kurulu binasında su kazanının patlaması nedeniyle yangın çıktı (FOTO: Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü )

 

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