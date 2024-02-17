Halepçe'de silo inşası: 40 bin ton buğday depolanabilecek

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Halepçe silosu projesi, bölgedeki çiftçilerin buğdayının depolanması amacıyla hayata geçirildi. Silo, 40 bin ton buğday depolama kapasitesine sahip olacak.

İnşaatın maliyeti 27 milyar 500 milyon dinarı bulacak ve 52 dönüm arazi üzerine kurulacak olan silonun 2 yıl sürmesi planlanan inşaat sürecine 3 ay önce başlandı.

Halepçe Tarım Genel Müdürü Sitar Mahmut, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Bilgi Ofisine yaptığı açıklamada, “Silo, 40 bin ton buğday depolama kapasitesine ve tahılın depolanacağı 10 depoya sahip olacak.” dedi.

Bölgedeki çiftçiler, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin bu hamlesinden memnun olduğunu belirtirken, bu adımın tarımın ve bölge ekonomisinin canlanmasına yol açacağına inanıyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9’uncu Kabinesi, tarımsal ve ekonomik güvenliğin önemli temellerinden bir olduğunu düşündüğü siloların, Kürdistan Bölgesi'nin farklı yerlerinde inşa edilmesine önem veriyor.