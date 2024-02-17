Çöken altın madeni şirketi Anagold Madencilik'in lisansı iptal edildi

HABER MERKEZİ

Erzincan İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi.

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta toprak kayması olayının meydana geldiği ve 9 işçinin toprak altında kaldığı maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi.

İptal kararı Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca alındı.

Karara gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğunun tespit edilmesi gösterildi.

Bölgede kaybolan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları 5. gününde de devam etti.

Çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgi veren Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, göçük altında kalan 6 işçinin dere yatağında, 3 işçinin ise manganez ocağında olduğunun tespit edildiğini bildirmişti.