DEM Parti'nin Ankara dahil pek çok adayı belli oldu

HABER MERKEZİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Eş Başkan adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan olurken, İzmir ve Adana için yapılan görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde gösterecekleri adayları açıkladı.

Ayşegül Doğan, DEM Parti'nin ABB Eş Başkan adyaları, 7 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan, HDP'nin eski yöneticilerinden Gültan Kışanak ve İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) eski Eş Genel Başkanı ve DEM Parti MYK üyesi Öztürk Türkdoğan olduğunu aktardı.

“Kent uzlaşısı” politikasına devam ettiklerini ve bunun yerelden merkeze demokratik siyaset zemini oluşturduğunu söyleyen Doğan, bu kapsamda kent uzlaşısı sağlanan yerlerin Mersin, Akdeniz ve Esenyurt olduğunu belirtti.

Urfa'daki adayların da kent uzlaşısı kapsamında belirlendiğini kaydeden Ayşegül Doğan, Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde de görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Ayşegül'ün Doğan'ın açıkladığı şehirler ve adaylar şöyle:

Ankara - Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan

Bursa - İhsan Seylan ve Bilmez Erboğa

Urfa - Cemalettin Ekmen ve Gülser Yıldırım

Antep - Selman Tutumlu

Malatya - Abdulvahap Ekim ve Sevin Şimşek Bayram

Konya - Gülbahar Gündüz ve Bülent Kılıç

Kocaeli - Hasan Özgüneş ve Selda İlgöz Koçyiğit

Aydın - Suzan Koç ve Naif Kanat

Osmaniye - Ziver Gümüş ve Zilan Karagüzel

Kilis - Ahmet Üçer ve Azize Akoğlu

Elazığ - Hayrettin Kaya

Adıyaman - Meryem Ceritli ve Bahattin Bilgin

Dersim - Cevdet Konak ve Birsen Orhan

Kocaeli - Mustafa Avcı ve Sevin Coşkun

Batı illerdeki görüşmelerin sadece CHP ile yapılmadığını da belirten Ayşegül Doğan, İzmir için de görüşmelerin devam ettiğini ve henüz sonuçlanmadığını ifade etti..

DEM Parti'nin benimsediği “3. yol” stratejisi için “dayatılmış blokların ve eskimiş siyasetlerin üstesinden gelemediği sorunlara gerçekçi, çözümleri temsil eder” ifadelerini kullanan Doğan, "Kent rantının değil kent halkının kazanacağı bir eşiğe yaklaşıyoruz. Bu yaklaşımla sahada binlerle buluştuk. Kentlerin sosyal ve siyasal dinamiklerine ulaştık." dedi.