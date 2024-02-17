DEM Parti'nin Ankara dahil pek çok adayı belli oldu
HABER MERKEZİ
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Eş Başkan adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan olurken, İzmir ve Adana için yapılan görüşmelerin sürdüğü bildirildi.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde gösterecekleri adayları açıkladı.
Ayşegül Doğan, DEM Parti'nin ABB Eş Başkan adyaları, 7 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan, HDP'nin eski yöneticilerinden Gültan Kışanak ve İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) eski Eş Genel Başkanı ve DEM Parti MYK üyesi Öztürk Türkdoğan olduğunu aktardı.
“Kent uzlaşısı” politikasına devam ettiklerini ve bunun yerelden merkeze demokratik siyaset zemini oluşturduğunu söyleyen Doğan, bu kapsamda kent uzlaşısı sağlanan yerlerin Mersin, Akdeniz ve Esenyurt olduğunu belirtti.
Urfa'daki adayların da kent uzlaşısı kapsamında belirlendiğini kaydeden Ayşegül Doğan, Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde de görüşmelerin sürdüğünü aktardı.
Ayşegül'ün Doğan'ın açıkladığı şehirler ve adaylar şöyle:
Ankara - Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan
Bursa - İhsan Seylan ve Bilmez Erboğa
Urfa - Cemalettin Ekmen ve Gülser Yıldırım
Antep - Selman Tutumlu
Malatya - Abdulvahap Ekim ve Sevin Şimşek Bayram
Konya - Gülbahar Gündüz ve Bülent Kılıç
Kocaeli - Hasan Özgüneş ve Selda İlgöz Koçyiğit
Aydın - Suzan Koç ve Naif Kanat
Osmaniye - Ziver Gümüş ve Zilan Karagüzel
Kilis - Ahmet Üçer ve Azize Akoğlu
Elazığ - Hayrettin Kaya
Adıyaman - Meryem Ceritli ve Bahattin Bilgin
Dersim - Cevdet Konak ve Birsen Orhan
Kocaeli - Mustafa Avcı ve Sevin Coşkun
Batı illerdeki görüşmelerin sadece CHP ile yapılmadığını da belirten Ayşegül Doğan, İzmir için de görüşmelerin devam ettiğini ve henüz sonuçlanmadığını ifade etti..
DEM Parti'nin benimsediği “3. yol” stratejisi için “dayatılmış blokların ve eskimiş siyasetlerin üstesinden gelemediği sorunlara gerçekçi, çözümleri temsil eder” ifadelerini kullanan Doğan, "Kent rantının değil kent halkının kazanacağı bir eşiğe yaklaşıyoruz. Bu yaklaşımla sahada binlerle buluştuk. Kentlerin sosyal ve siyasal dinamiklerine ulaştık." dedi.