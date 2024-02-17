Neçirvan Barzani’nin Münih’teki diplomasi trafiği devam ediyor

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Kürdistan Bölgesi Başkan Neçirvan Barzani, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Ürdün Kralı II. Abdullah bin Hüseyin, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Al-Yahya, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani ile Ürdün Kralı II. Abdullah, görüşmede Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Neçirvan Barzani ve Kral Abdullah’ın görüşmede, Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanması gerektiğine dikkat çektiği ve gerilimin yayılma riskinin bölgedeki istikrarı tehdit edeceğini belirttiği aktarıldı.

Açıklamaya göre iki lider, ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı iş birliği alanlarının genişletilmesi arzusunu dile getirirken, Neçirvan Barzani, Ürdün Krallığı ve Haşimi ailesinin Kürdistan Bölgesi ile uzun süredir devam eden ilişkilerini takdir etti.

Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki durum ile bölgedeki terör tehdidi toplantıda görüşülen diğer konular oldu.

-Neçirvan Barzani ile Abdullah Ali Al-Yahya görüşmesi

Neçirvan Barzani, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı görüşmeleri kapsamında Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Al-Yahya ile de bir araya geldi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Kuveyt arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesinin yanı sıra kapsamlı olarak karşılıklı iş birliği fırsatlarının genişletilmesi değerlendirildi.

Neçirvan Barzani ile Kuveyt Dışişleri Bakanı, Irak'taki güvenlik ve siyasi duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunup, bölgedeki barış ve istikrarın korunmasının önemini görüştü.

-Neçirvan Barzani ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron görüşmesi

Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı görüşmeleri çerçevesinde Neçirvan Barzani, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile de toplandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Irak ve Orta Doğu'daki güvenlik gelişmelerinin yanı sıra Erbil-Bağdat görüşmeleri, seçim meselesi ve Kürdistan Bölgesi'ndeki iç meseleleri ele alındı.

Açıklamada, “Taraflar, güvenlik gelişmeleri, Irak'ta koalisyon güçlerinin hedef alınması ve tepkiler, Gazze'deki savaş ve Orta Doğu'daki çalkantılı durum konularında görüş alışverişinde bulunarak, gerginliğin daha da artmasının bölgesel istikrara ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladılar.” ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ayrıca Irak ile Kürdistan Bölgesi'ndeki güvenlik ve siyasi durum, DAİŞ’in Irak ve Suriye'ye yönelik tehdidinin yanı sıra yasadışı göç konusu ele alındı.

“İngiltere Dışişleri Bakanı, ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile iş birliğine devam etme, destekleme ve ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığını yineledi.” denilen açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın İngiltere'nin Irak ile Kürdistan Bölgesi'ne yönelik desteği ve tutumuna övgüde bulunduğu kaydedildi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Barzani, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya Parlamentosundan milletvekilleriyle de bir araya geldi. Görüşmelerde, Almanya'nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki durum da ele alındı.

Neçirvan Barzani iki günlük MSC2024 Konferansı kapsamında bulunduğu Münih'te, birçok lider ve yetkiliyle görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Kürdistan Bölgesi Başkanı daha önce Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman bin Cassim El Sani, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Senatör Don Sull başkanlığındaki ABD Senatosu heyeti, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi.