Spor

Kürt kadın sporcu dünya şampiyonasında bronz madalya kazandı

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kürdistan Kürt tekvando spor Sine Rojhilat

HABER MERKEZİ 

Kürt kadın sporcu, katıldığı 6. Dünya Tekvando Federasyonu Başkanlık Kupası Uluslararası Olimpiyatı’nda bronz madalya kazandı.

6. Dünya Tekvando Federasyonu Başkanlık Kupası Uluslararası Olimpiyatı, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlendi.

Olimpiyata İran, Hindistan, Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Nepal, Ürdün, Pakistan, Ermenistan, Moğolistan, Umman ve Irak'tan 392 kadın tekvando sporcusu katıldı.

Rojhilatın (Doğu Kürdistan) Sine kentinde dünyaya gelen kadın sporcu Ewin Padaşti, 62 kiloda kategorisinde bronz madalya kazandı.

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