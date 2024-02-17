Halk otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var
HABER MERKEZİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile özel halk otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si sürücü 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.
Kurşunlu Mahallesi’nden aldığı yolcuları İnegöl merkeze taşımakta olan özel halk otobüsü, karşı yöndeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.