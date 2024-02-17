Sadi Pire: KYB ve KDP Kerkük valisinin Kürt olmasından yana

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Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Sözcüsü Sadi Pire, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile KYB’nin Kerkük’e bir Kürt vali atanması konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

KYB Sözcüsü Pire, bugün düzenlediği basın toplantısında, KDP ile KYB siyasi bürolarının Kerkük’e atanacak vali konusundaki görüşlerinin aynı olduğunu bildirerek, iki partinin de atanacak valinin Kürt olması konusunda hemfikir olduklarını aktardı.

KDP ile KYB siyasi büroları arasında ortak üst düzey toplantı yapılmasına ilişkin ise Pire, "Toplantı için henüz bir tarih belirlenmedi." dedi.

Süleymaniye’ye bağlı Debaşan’da 4 Şubat Pazar günü saat 11.00’de KDP ve KYB siyasi büroları, 3 saat süren bir toplan gerçekleştirmişti.

Toplantının ardından KDP ile KYB’den ortak bir açıklama gelmişti.

Açıklamada, “Her iki taraf da Kürdistan Bölgesi’nin bölgenin statüsünün ve kazanımlarının korunmasının KYB ve KDP başta olmak üzere tüm Kürt partilerinin görevi olduğu konusunda hemfikir kaldı.” denildi.

Açıklamaya göre taraflar, Kerkük vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda ve onlara hizmet edecek bir Kürt valinin atanması konusunda mutabakata vardı.