Erdoğan'dan CHP'ye eleştiri: Nerede bu Altılı Masa?

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) eleştiride bulunurken, Altılı Masayı da hedef alarak, “Nerede bu altılı masa? Ben ne demiştim altılı masada kimseyi bulamayacaksınız demiştim.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Rize mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Türkiye ile ilgili hesabı olan tüm şer odaklarının karşısında vatandaşlarla birlikte durduklarını söyleyen Erdoğan, ''Güneyimizde bir teröristan kurmaya çalıştılar. Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştılar. Bunların hepsini boşa çıkardık. Türkiye'yi ne ekonomik ne de sosyal olarak esir almalarına müsaade etmedik.'' diye konuştu.

CHP’yi de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'nin en büyük talihsizliği vizyonsuz, beceriksiz, tembel ve değişime ayak direyen tutucu muhalefete sahip olmasıdır. Bay Kemal güya 13. Cumhurbaşkanı olacaktı bir anda kendini CHP'nin istenmeyen adamı olarak buldu.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Altılı Masayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bay Kemal güya 13'üncü Cumhurbaşkanı olacaktı, bir anda kendini CHP'nin istenmeyen adamı olarak buldu. Aynı vefasızlığı masada beraber oldukları diğer ortaklarına da sergilediler. Altılı masadan şu anda parlamentodan kimse kaldı mı? Hepsi gitti, hepsi dağıldı. Ne oldu? Nerede bu altılı masa? Ben ne demiştim altılı masada kimseyi bulamayacaksınız demiştim. Bak parlamentoda şimdi kimse yok. Dün yan yana yol yürüdükleri insanlara bugün demediklerini bırakmıyorlar. Ankara'da bir ofis tutmuşlar. Her birinin Ankara'da birer ofisi var, güle güle kullanın. Ama elhamdülillah biz çıktığımız yolda aynen yürüyoruz. Tabii burada asıl hayal kırıklığını CHP'li vatandaşlarımız yaşadı. CHP'li kardeşlerimizin partilerine ve siyaset kurumuna dair beklentilerini giderek kaybettiklerini görüyoruz. Gazi'nin emaneti diyerek halen CHP'ye oy veren vatandaşlarımız maalesef bir umutsuzluk sarmalına sürüklenmektedir. Her ne suretle olursa olsun siyaset kurumundan umut kesilmesi, demokrasimiz adına büyük bir tehdittir.”

Türkiye'nin terörle mücadele konusuna da değinen Erdoğan, "Teröristler bizimle baş edemedi. Bunları Gabar'a gömdük, bunları Cudi'ye gömdük, bütün o mağaralara gömmek suretiyle nefeslerini kestik. Şimdi de sınır ötesinde aynen devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.