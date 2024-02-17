Aliyev ile Paşinyan Münih'te toplandı

HABER MERKEZİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün Almanya’nın Bavyera eyaletinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ev sahipliğinde görüştü.

Görüşmenin ardından Azerbaycan, Ermenistan ve Almanya'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, toplantıya ilişkin, “Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşme süreci, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik adımlar ele alındı. Barış anlaşmasına ilişkin çalışmalara devam edilmesi konusunda mutabakata varıldı.” dedi.

Scholz da üçlü toplantıya dair, “Almanya ve Avrupa, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış müzakerelerini ellerinden geldiğince desteklemeye hazırdır. Bunu her iki ülkeyle yaptığım görüşmelerde de doğruladım. Her iki tarafın da açık sorunları yeni şiddet olayları olmadan çözme konusunda anlaşmaya varması iyi bir şey.” açıklamasını yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada ise “Toplantıda iki ülke arasındaki barış anlaşmasına ilişkin müzakereler, ilişkilerin normalleştirilmesi, sınırların sınırlandırılması konuları ele alındı. Dışişleri Bakanlıklarına yakın zamanda barış anlaşması ve sınır sınırlama komisyonu toplantısı yapılması talimatı verildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “iki ülke arasında COP29 sırasında kaydedilen karşılıklı uzlaşma ve ilerlemenin olumlu değerlendirildiği” de belirtildi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'ın yaptığı yazılı açıklamada da Scholz'un konferans kapsamında Paşinyan ve Aliyev ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmede iki ülke arasındaki barış müzakerelerinin hızlı şekilde sonuçlandırılması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in çabaları dahil Almanya ve Avrupa’nın bu konuda ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduğu ifade edilen açıklamada, Scholz'un her iki tarafın mevcut görüş ayrılıklarını ve cevaplanmamış soruları sadece barışçıl yollarla ve güç kullanmadan çözme yönündeki taahhüdünü takdir ettiği vurgulandı.