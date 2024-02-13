Sağlık

Gazze'de can kaybı 29 bine yaklaştı

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ortadoğu İsrail Gazze saldırı

HABER MERKEZİ 

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 29 bine yaklaştığı açıklandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 134 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 83 kişiyi daha öldürdüğünü belirten Kudra, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 858'e yükseldiğini aktardı.

Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 125 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 68 bin 677'ye ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, halan enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

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