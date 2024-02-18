G7: İran'ın nükleer silahlara erişimi olmamalı

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ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7'nin dışişleri bakanları, Ukrayna’ya desteklerini dile getirerek, İran’ın Rusya'ya Ukrayna’ya karşı kullandığı askeri yardı durdurması çağrısında bulundu.

İtalya'nın dönem başkanlığında Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ilk toplantılarını yapan G7 dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, İran’a çağrılarda bulundu.

“İran, Rusya'ya tüm drone yedek parçalarını sağlamayı bırakmalı çünkü bu, savaşın ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarının desteklenmesinin bir parçası olacaktır.” ifadesine yer verilen açıklamada, Rusya'nın İran insansız hava araçları ve silahlarıyla Ukraynalı sivilleri hedef aldığına dair kanıtların varlığına işaret edilirken, İranlı yetkililerin bu durumu defalarca reddettiği kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkelerini ihlal ettiği belirtilen açıklamada, G7’nin Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunmasına devam eden desteği yinelendi.

G7 dışişleri bakanları ayrıca İran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin gerekliliğini de vurguladı.