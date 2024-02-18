Politika

Katar: Gazze'deki savaş ön koşul olmadan hemen durdurulmalı

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ortadoğu Katar Gazze İsrail ateşkes

HABER MERKEZİ 

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'deki saldırının ön koşulsuz bir şekilde ve hemen bugün durdurulması gerektiğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki insani durum, barış müzakereleri ve İsrailli esirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan Refah kenti başta olmak üzere Gazze'deki durumun son derece vahim olduğuna işaret eden Al Sani, "Gazze'deki savaş ön koşul olmadan hemen bugün durdurulmalı." dedi.

Gazze'de ateşkese varılmasının esirlerin evlerine dönmesini sağlayacağına inandıklarını aktaran Al Sani, "Gazze'deki insani durumla ilgili anlaşmazlık konusu olan bazı konuları çözüme kavuşturabilirsek ilerleyen günlerde anlaşmaya varmayı umuyoruz." diye konuştu.

İki devletli çözüm konusunda hiçbir ilerleme olmadığını vurgulayan Katarlı Bakan Al Sani, "Özellikle 30 yıldır süren görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini göz önüne alırsak, Filistin sorunuyla ilgili müzakereler konusunda gerçekçi olmamız gerekir." ifadesini kullandı.

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