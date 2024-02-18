Politika

DEVA Partisi’nin 3 büyük şehirde adayları belli oldu

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Ali Babacan
Ali Babacan
türkiye DEVA Partisi Ali Babacan İstanbul Ankara İzmir

HABER MERKEZİ 

DEVA Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de göstereceği büyükşehir belediye başkanı adaylarını Ali Babacan, kamuoyuna duyuracak.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İstanbul'da Parti Sözcüsü İdris Şahin, Ankara'da Anayasa Mahkemesi eski üyesi Mümtaz Akıncı İzmir de ise İl Başkanı Serap Karaosmanoğlu aday olarak belirlendi.

Bugüne kadar 250'ye yakın belediye başkan adayını açıklayan DEVA Partisi bugün (18 Şubat) Bilkent Otel’de yapılacak toplantı ile yeni adaylarını açıklayacak.

Adaylar, Ali Babacan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

DEVA Partisi’nin bugün açıklanacak adaylarından bazılarını İstanbul Milletvekili Hasan Karal da sosyal medya hesabından ilan etti.

Karal, Trabzon’da Selçuk Keskin, Giresun’da Murat Uçar, Samsun’da Kebire Birer Türk’ün adaylığının kesinleştiğini yazdı.

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