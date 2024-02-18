Yaşam

Bitlis’te tefeci operasyonu: 48 gözaltı

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kürdistan Bitlis operasyon

HABER MERKEZİ 

Bitlis genelinde 61 adrese eşzamanlı düzenlenen “tefeci” operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının il genelinde tefeci operasyonu düzenlediği belirtildi.

Birçok vatandaşı mağdur ettikleri tespit edilen 53 hedef şahsına yönelik operasyon düzenlendiği vurgulanan açıklamada, “Merkez, Tatvan, Güroymak, Hizan, Mutki, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde bulunan 61 adreste eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında 48 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 5 şüpheli şahsın ise yakalama çalışmaları devam etmektedir.” denildi.

Operasyon kapsamında 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, çok sayıda çek, senet, doküman ve dijital materyal ele geçirildiği aktarıldı.

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