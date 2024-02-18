Mesrur Barzani: Öğrenciler Birliği ile Gençlik Birliği önemli bir role ve parlak bir tarihe sahip

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan Öğrenciler Birliği ve Kürdistan Demokrat Gençlik Birliği’nin 71’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başbakan Barzani, Kürdistan Öğrenciler Birliği ve Kürdistan Demokrat Gençlik Birliği’nin tüm üyelerini 71’inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle “en içten duygularıyla” tebrik etti.

Mesrur Barzani’ye göre Kürdistan Öğrenciler Birliği ve Kürdistan Demokrat Gençlik Birliği, “öğrencilerin ve gençlerin haklarının elde edilmesinde ve korunmasında, yurtsever düşüncenin geliştirilmesinde, Kürdistan'daki öğrenci ve gençliğin yetenek ve bilimsel düzeyinin geliştirilmesinde ve ulusal başarıların savunulmasında önemli bir role ve parlak bir tarihe sahip.”

“Her iki sendikanın da kongre hazırlıklarında ve çalışmalarında başarılı olması, yeni ve güçlü bir liderlik altında Kürdistan Öğrenciler Birliği ve Kürdistan Demokrat Gençlik Birliği’nin örgütsel mücadelesi yolunda radikal ve yenilikçi değişiklikler yaparak daha ileri bir noktaya taşıması” temennisinde bulunan Başbakan Barzani, Kürdistan'daki ve dünyadaki güncel gelişme ve değişimlere uyum sağlayıp, yenilikçi bir ruhla Kürdistanlı öğrenci ve gençlerin modern gelişmelerden yararlanmasına işaret etti.

Mesrur Barzani, mesajının sonunda, “18 Şubat yıl dönümünüz kutlu olsun ve her zaman başarılı olun.” ifadesini kullandı.