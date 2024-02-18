Başkan Barzani: Öğrenciler Birliği ile Gençlik Birliği şu aşamada toplumun beklentilerini karşılamalı

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Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Öğrenciler Birliği ve Kürdistan Demokrat Gençlik Birliği’nin Eylül Devrimi'ndeki kuruluşundan bu yana mücadelecilerin ve yetenekli liderlerin eğitim merkezi olduğunu belirtti.

Başkan Barzani, Kürdistan Öğrenciler Birliği ve Kürdistan Demokrat Gençlik Birliği’nin kuruluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

İki birliğin üyelerini kuruluş yıl dönümünde “en sıcak” duygularla kutlayan Başkan Barzani, “Kürdistan öğrencileri ve gençleri, Eylül Devrimi'ndeki kuruluşundan bu yana sadık evlatların, mücadelecilerin ve yetenekli liderlerin eğitim merkezi olmuş, Kürt Kurtuluş Hareketi’ne her zaman yeni bir enerji vermiş ve bu yolda fedakarlıklarda bulunmuşlardır.” dedi.

“Hem Öğrenci Birliği hem de Kürdistan Demokrat Gençlik Birliği, şu aşamada toplumun beklentilerini ve halkın meşru davasını karşılamalıdır.” diyen Başkan Barzani, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Öğrenciler ve gençler her zaman Kürdistan halkının umududur. Mücadelelerinde Kürtlüğün yüksek değerlerine ve vatanseverliğe bağlı kalmalı, bilimin ve bilincin silahlarıyla Kürdistan halkının yüksek hedeflerine hizmet etmelidirler.”