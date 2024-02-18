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Michel'in büyük oğluna DNA testi yapıldı

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kürdistan Erbil Peşraw Dizayi DNA testi İran Devrim Muhafızları Ordusu

HABER MERKEZİ 

Erbil'de şehit Peşraw Dizayi'nin evinin enkazı altında bulunan et parçalarının çalışanlarından Michel'e ait olup olmadığının belirlenmesi için Michel'in büyük oğluna DNA testi yapıldı.

Filipinler'in Erbil fahri konsolosu Felah Kelhuri, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Peşraw Dizayi'nin evindeki çalışanlardan Michel'in büyük oğlu Antony Mindosa’nın Erbil'e gelerek DNA testi yaptırdığını bildirdi.

Saldırının gerçekleştirildiği günden buyana Michel'in kayıp olduğunu söyleyen Kelhuri, Peşraw Dizayi’nin evinin enkazında bulunan et parçalarının Michel'e ait olup olmadığının belirlenmesi için Mindosa’ya DNA testi yapıldığını ifade etti.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alınmıştı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralanmıştı.

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