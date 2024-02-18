Politika

Münih'teki ABD Kongre heyeti ülkesinin Kürdistan Bölgesi'ne desteğini yineledi

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Neçirvan Barzani ile Mike Turner liderliğindeki ABD Kongresi heyetinin görüşmesi
Neçirvan Barzani ile Mike Turner liderliğindeki ABD Kongresi heyetinin görüşmesi
kürdistan Almanya Münih Münih Güvenlik Konferans ABD Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ 

Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın 3’üncü gününde diplomasi trafiğini devam ettiren Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Mike Turner liderliğindeki ABD Kongresi heyetiyle bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ABD'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerinin yanı sıra Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki durum, Erbil-Bağdat ilişkileri ve iki taraf arasında yaşanan sorunların çözümüne yönelik gelişmeler masaya yatırıldı.

ABD Kongresinin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne verdiği desteğin süreceğini belirten heyet, Washington yönetiminin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ni bölgede önemli bir ortak olarak gördüğünü vurguladı.

Neçirvan Barzani de ABD Kongresine Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne verdiği sürekli destekten ötürü teşekkür etti.

Bölgedeki terör tehdidi ve ortak çıkarları ilgilendiren diğer konular da görüşme kapsamında ele alındı.

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