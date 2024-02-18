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İliç'teki maden faciasında şirketin Türkiye'deki müdürü gözaltına alındı

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türkiye İliç Erzincan maden sahası

HABER MERKEZİ 

İliç'teki maden ocağında meydana gelen linç yığını çökmesine ilişkin soruşturmada, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından İliç Adliyesine sevk edildi.

Olayda kusuru olduğu değerlendirilen ve gözaltına alınarak İliç Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Başmühendis Murat Bayraktar, Mühendis Şenol Demir, Vardiya Amiri Soysal Doğan, Saha Sorumlusu Abdülkadir Cansız, Saha Yetkilisi Hüseyin Üstündağ ve Şirket Vekili Kanada uyruklu Jain Ronald Guille tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 saatlik yargılamada, maden alanında titreşim kayıtlarını tutan A.R.K ve Saha Görevlisi M.T ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilirkişi raporuna göre şüpheli sayısının ilerleyen süreçlerde artabileceği belirtildi.

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