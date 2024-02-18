Rusya, Ukrayna’nın çekildiği şehri ele geçirdi

HABER MERKEZİ

Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Avdikivya şehrini ele geçirdiğini açıklamasının ardından Rusya lideri Putin’den tebrik mesajı geldi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka şehrinin Rus ordusunca kontrol altına alındığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda görüştüğü vurgulandı.

Kremlin Sarayı’nın resmi web sitesinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Putin’e Avdikivya şehrinin alındığını gösteren raporları sunduğu kaydedildi.

Sitede yer alan açıklamada açıklamada, "Devlet Başkanı Rus askerlerini bu başarıdan, önemli bir zaferden dolayı kutladı." denildi.

Moskova, Ukrayna birliklerinin Avdiivka'dan çekildiği sırada, ordusunun bin kilometrelik cephe hattı boyunca Ukrayna güçlerine bir dizi yenilgi yaşattığını belirtti.

Rus haber ajansları da Putin'in Ukrayna'daki "merkez" kuvvetler grubunun komutanı Albay General Andrei Mordvichev'e gönderdiği bir telgrafı aktardı.

Putin’in mesajında, "Olağanüstü askeri faaliyetlerinden dolayı, Avdikivya muharebelerine katılan sizin yönetiminizdeki tüm birliklere şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandığı ifade edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka kentinden birlikleri çekme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise "Avdiyivka'da Ukrayna birlikleri kuşatılmamak için diğer sınırlara çekildi. Bu, insanların kilometrelerce çekildiği ve Rusya'nın bir şey ele geçirdiği anlamına gelmiyor." demişti.