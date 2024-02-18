Irak'a en çok uyuşturucu madde İran'dan geliyor

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Irak'ta uyuşturucu tacirlerinin ve kullanıcılarının sayısı her geçen gün artarken, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan içişleri bakanları bu meseleye çözüm yolu bulmak için bir araya geldi.

Son yıllarda, Irak, diğer ülkelerden gelen uyuşturucu maddelerin kullanma merkezi haline gelirken, bu maddelerin satıcıları ve kullanıcılarının sayısı giderek artıyor.

Durumun kontrolden çıkması, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan içişleri bakanlarını bu meseleye çözüm yolunu bulmak için bir araya getirdi.

Irak İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesinin son istatistiklerine göre son 3 yılda Irak'a 1200 kilogramdan fazla uyuşturucu made ithal edildi. Aynı süre zarfında çoğunun yaşı 18 ila 35 arasında olan 50 binden fazla tacir ve kullanıcı tutuklandı.

İstatistiklere göre Irak'ta en çok kullanılan uyuşturucular arasında kristal, esrar ve captagon yer alırken, Irak'a en çok uyuşturucu madde sırayla İran, Afganistan, Suriye ve Lübnan'dan geliyor.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye içişleri bakanları arasındaki toplantıda, bölgede uyuşturucunun yayılmasıyla mücadele için koordinasyonun başlatılması vurgulandığı belirtildi.