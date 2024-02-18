Urfa-Boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp ardından kendini vurdu

HABER MERKEZİ

Urfa’nın Haliliye ilçesinde karakol önünde bir erkek, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak öldürdükten sonra kendini de vurdu.

Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi'ndeki Sarayönü Karakolu önünde boşanma aşamasında olan Kanan Şamlıoğlu (32) ile 3 çocuk annesi eşi Nihal Şamlıoğlu (27) arasında tartışma çıktı.

Cinnet getiren koca, yanındaki silahla eşini vurduktan sonra silahı başına dayayıp ateşledi.

Silah seslerini duyarak dışarıya çıkan polisler, ambulansı çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nihal Şamlıoğlu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralı olan Kenan Şamlıoğlu ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç kadının cansız bedeninin Urfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi.